Bolu'da 2'si çocuk 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı

BOLU'da farklı tarihlerde iki büfeden toplam 7 bin lira para ile tekel ürünleri çaldıkları tespit edilen 2'si çocuk, 5 şüpheli yakalandı.

BOLU'da farklı tarihlerde iki büfeden toplam 7 bin lira para ile tekel ürünleri çaldıkları tespit edilen 2'si çocuk, 5 şüpheli yakalandı.

Sümer ve Dağkent mahallerinde iki farklı büfeden toplam 7 bin lira para ile tekel ürünleri çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık yapan 2'si çocuk 5 kişinin eşkalleri ile olay yerlerinden ayrıldıkları araç tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda E.T. (20), M.K. (29) ve E.C. (18) ile 2 çocuk yakalandı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük