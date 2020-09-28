Bolu'da 2 polis ve 3 bekçinin yaralanmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Bolu'da kavga ihbarına giden polis ekiplerine yönelik saldırıda 2 polis memuru ile 3 bekçinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

Bolu'da kavga ihbarına giden polis ekiplerine yönelik saldırıda 2 polis memuru ile 3 bekçinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

Önceki gece İzzet Baysal Caddesi'nde iki grup arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye giden yunus ekipleri ile mahalle bekçilerine saldırarak yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Görevli memura mukavemet", "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden M.K. (26) çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. M.K. (34) ve R.K. (27) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 2'si savcılık sorgularının ardından, 3'ü de emniyette ifade verdikten sonra salıverildi.

Olay

İzzet Baysal Caddesi'nde önceki gece, iki grup arasında kavga yaşandığı ihbarını alarak bölgeye giden yunus ekipleri ile mahalle bekçilerine alkollü olduğu öğrenilen kişiler saldırmış, bıçak da kullanılan saldırıda 2 polis memuru ile 3 mahalle bekçisi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanmıştı.

Yaralanan ekiplerin yardım istemesi üzerine olay yerine sevk edilen takviye kuvvetler kavgayı ayırarak 6 kişiyi gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık raporu alınması için, yaralanan polis ve bekçiler de tedavi için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürülmüştü.

Bu sırada gözaltındaki yakınlarını görmek için polis ekipleriyle tartışıp ekiplere direnen 2 kişi de hastane önünde gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz