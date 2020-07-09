Bolu'da 2 operasyonda 8 kilo 572 gram esrar ele geçirildi
BOLU'da polis ekiplerince yapılan yol denetimlerinde 8 kilo 572 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
09.07.2020 12:09 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:15
BOLU'da polis ekiplerince yapılan yol denetimlerinde 8 kilo 572 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
TEM yolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli gördükleri aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 7 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan O.D. (21), M.D. (23), R.D. (26) ve Ç.A. (39) gözaltına alındı.5 saat arayla aynı noktada ekiplerce durdurulan otomobilde ise sürücü R.A'nın (51) üzerinde yapılan aramada 1 kilo 272 gram esrar ele geçirildi. R.A. gözaltına alındı.İlk operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü serbest bırakıldı. Her iki operasyonda gözaltına alınan O.D. ve R.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA