Bolu'da 2 operasyonda 8 kilo 572 gram esrar ele geçirildi Bolu'da 2 operasyonda 8 kilo 572 gram esrar ele geçirildiBOLU'da, polisin 2 operasyonu ile 8 kilo 572 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da 2 operasyonda 8 kilo 572 gram esrar ele geçirildi

BOLU'da, polisin 2 operasyonu ile 8 kilo 572 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında durdurulan araçta narkotik köpeği ile yaptığı aramada 7 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan O.D. (21), M.D. (23), R.D. (26) ve Ç.A. (39) gözaltına alındı. Ekiplerin yaklaşık 5 saat sonra TEM Otoyolu'nda yaptığı başka bir operasyonda R.A. (51) idaresindeki otomobil durdurularak, arama yapıldı. Yapılan aramada R.A.?nın giysilerinin içine gizlediği 1 kilo 272 gram esrar ele geçirildi. R.A. da gözaltına alındı.

İlk operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3 kişi serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından O.D. ve R.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA