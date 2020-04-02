Bolu'da, 2 kız kardeş yanına gidemedikleri dedelerine jandarmadan mektup gönderdiler Bolu'da, 2 kız kardeş yanına gidemedikleri dedelerine jandarmadan mektup gönderdiler Bolu'da koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan dedelerini özleyerek onların yalnız olmadığını anlatmak isteyen iki kardeşin yazdıkları mektubu yaşlı adama jandarma ekibi evine kadar...

Bolu'da, 2 kız kardeş yanına gidemedikleri dedelerine jandarmadan mektup gönderdiler

BOLU - Bolu'da koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan dedelerini özleyerek onların yalnız olmadığını anlatmak isteyen iki kardeşin yazdıkları mektubu yaşlı adama jandarma ekibi evine kadar giderek teslim etti.

Bolu merkeze bağlı Kuruçay mahallesinde yaşayan 10 yaşındaki Gülizar ve 6 yaşındaki Medine Özcan, koronavirüs önlemleri nedeniyle sokağa çıkması yasak olan ve bir araya gelemedikleri dedelerine mektup yazdı. İki kardeş özlemlerini dile getirdikleri mektubu jandarma aracılığıyla Dodurga Mahallesinde oturan Dursun Dikmen'e göndermeye karar verdi.

Kız kardeşler, evlerine yakın mesafede bulunan İl Jandarma Komutanlığına giderek mektubu dedelerine ulaştırmalarını istedi. Jandarma ekipleri miniklerin ricasını geri çevirmedi. Jandarma ekibi mektubu teslim alarak iki kardeşe çikolata ile jandarmanın faaliyetlerini anlatan dergiler hediye etti. Jandarma ekipleri, kızları koronavirüsle mücadele için evden çıkmamaları ve ellerini sık sık yıkamaları için uyarılarda bulundu.

Dodurga Mahallesi'nde oturan Dursun Dikmen'in evine giden jandarma ekipleri, yaşlı adama torunlarının yolladığı mektubu teslim etti. Mektubu alınca duygu dolu anlar yaşayan yaşlı adam "Devletimiz milletimiz var olsun. Telefonda görüştük. 'Dede, seni çok özledik.' dediler. 'Koronavirüs nedeniyle gelemiyorum.' dedim. 'Ne yapmamız gerekiyor?' dediler. 'Mektup yazın, jandarmanın karşısındasınız, onlara verin onlar bana ulaştırır.' dedim." diye konuştu.

Jandarma ekipleri, yaşlı adama mektubu verdikten sonra dışarıya çıkmamaları konusunda tavsiyesinde bulundular.

Kaynak: İHA