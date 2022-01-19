Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldular

BOLU (AA) - Bolu'da, 2 kişi binaların çatılarından düşen kar birikintilerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bolu'da hafta başından itibaren etkili olan ve son iki gündür etkisini arttıran kar yağışı ile birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 75 santimetreye ulaştı.

Kar kalınlığının artması ile bazı binaların çatılarında biriken karlar da sokak ve caddelere düşmeye başladı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy yerleşkesinde bulunan bir binanın çatısında bulunan kar birikintileri de yere düştü.

Karların yere düştüğü esnada binanın önünde bulunan 2 kişi, kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kar kütlesinin yere düşmesi ve 2 kişinin kurtulma anı ise cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.