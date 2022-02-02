2 kişi çatıdan düşen buz kütlelerinden son anda kurtuldu - Haberler
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2 kişi çatıdan düşen buz kütlelerinden son anda kurtuldu

AA, Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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2 kişi çatıdan düşen buz kütlelerinden son anda kurtuldu

Bolu'da iki kişinin binanın çatısından düşen buz kütlelerinden son anda kurtulması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

BOLU (AA) - Bolu'da iki kişinin binanın çatısından düşen buz kütlelerinden son anda kurtulması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kentte yaklaşık 2 haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yerini sağanağa bıraktı.

Hava sıcaklığının yükselmesiyle İzzet Baysal Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısındaki buz kütleleri yere düştü.

Bu sırada yolda yürüyen 2 kişi, buz kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Esnaf Zafer Madyar, gazetecilere, hava sıcaklığının yükselmesiyle çatı oluklarında oluşan buzların düşmeye başladığını belirterek, "Yaradan Allah işte, kimse yoktu o anda. Caddede bütün binalardan düşüyor." dedi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Bolu, kar, Güncel, Haber

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