Bolu'da 2 kedinin zehirlendiği iddiası

28.09.2019 13:52

Bolu'da zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilen 2 sokak kedisinin cansız bedeni Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından incelemeye alındı.

Alınan bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi'nde 2 sokak kedisi dün sabah saatlerine ölü olarak bulundu.

Kedilerin zehirlendiğinden şüphelenen mahalle sakinleri, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi.

Ölen kedileri alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, kedilerin neden öldüğünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

- Mahalle sakinleri kedilerin zehirlendiğini iddia etti

Öte yandan mahalle sakinleri ise kedilerin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti.

Mahalle sakinlerinden Haldun Karakurt, yaptığı açıklamada, sokaktaki kedileri beslediği esnada G.Y. adlı kadın ile karşı karşıya geldiğini ve bu anları cep telefonuyla video çekerek kaydettiğini aktararak, 4-5 senedir her sabah ve her akşam sokaktaki kedilere mama verdiğini söyledi.

G.Y'nin sürekli sokak kedileri ile uğraştığını ifade eden Karakurt, şöyle devam etti:

"Bizden önceki kiracıya da aynı şekilde tepki göstermiş. Sokaktaki kedileri taşlıyorlar, tekme atıyorlar karı koca. Ben görmedim ama tekme ve taş attıklarını gören komşular var. Bunu senelerdir yapıyorlar. Artık bir çözüm bulunmasını istiyoruz. En son 'Zehirleyeceğim.' dediği bir video çektim. Mama kapları koyuyorum, arkamdan geliyor ve kaplara tekme atıyor. Artık bir çare bulunmasını istiyorum. En son 2 tane yavru kedi bulduk. Zehirlendiklerinden tam emin değilim. Milli Parklardan gelerek aldılar. Otopsi yapacaklar. Ona göre zehirlenip zehirlenmedikleri belli olacak. Şikayetçi olacağız. Hayvan hakları dernekleri de mahalle sakinleri de şikayetçi olacaklar."

Bu arada, kedileri beslemeye çalışan mahalle sakini Haldun Karakurt tarafından cep telefonu ile çekilen videoda, G.Y. adlı kadının "Mahallede sağ kedi sol kedi. Yazık yazık. Zehirleyeceğim onları." sözleri yer alıyor.

Kaynak: AA