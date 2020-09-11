Bolu'da 2 katlı ev ve odunluk yandı
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Bolu'da 2 katlı ev ve odunluk yandı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da 2 katlı ev ve odunluk yandı
11.09.2020 10:05 | Son Güncelleme: 11.09.2020 10:08

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

Hacetler Mahallesi'nde Adem Aşçıoğlu'na ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa süre içerisinde büyüyen yangın, odunluğun bitişiğinde bulunan Fadime Gümüş'e ait 2 katlı eve sıçradı.

Olay yerine gelen Dörtdivan ve Yeniçağa itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda, 2 katlı ev ve odunluk yandı.

Kaynak: AA

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