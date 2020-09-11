Bolu'da 2 katlı ev ve odunluk yandı
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi.
11.09.2020 10:05 | Son Güncelleme: 11.09.2020 10:08
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi.
Hacetler Mahallesi'nde Adem Aşçıoğlu'na ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa süre içerisinde büyüyen yangın, odunluğun bitişiğinde bulunan Fadime Gümüş'e ait 2 katlı eve sıçradı.
Olay yerine gelen Dörtdivan ve Yeniçağa itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda, 2 katlı ev ve odunluk yandı.
Kaynak: AA