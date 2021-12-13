BOLU'DA, 2 FARKLI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 KİŞİ TUTUKLANDI - Haberler
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BOLU'DA, 2 FARKLI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, polisin düzenlediği 2 farklı uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 700 gram esrar ve 43.40 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

BOLU (DHA) - BOLU'da, polisin düzenlediği 2 farklı uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 700 gram esrar ve 43.40 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda durdurduğu bir araçta arama yaptı. Araçta, narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada aracın değişik yerlerine saklanmış 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan Nevroz K.(24) ve Ömer B.(25) gözaltına alındı. Polisin kent merkezinde düzenlediği operasyonda ise Kaan E.?nin (34) üzerinde bulunan 43.40 gram metamfetamin ele geçirildi.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

BOLU'DA, 2 FARKLI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

BOLU'DA, 2 FARKLI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

BOLU'DA, 2 FARKLI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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