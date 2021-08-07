Bolu'da 2 ev, 3 samanlık alev alev yandı
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Bolu'da 2 ev, 3 samanlık alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da 2 ev, 3 samanlık alev alev yandı Bolu'da, 1 evde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle sıçradığı başka bir ev ile 3 samanlığı küle çevirdi.

Bolu'da 2 ev, 3 samanlık alev alev yandı

BOLU - Bolu'da, 1 evde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle sıçradığı başka bir ev ile 3 samanlığı küle çevirdi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Çaygökpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın evin bitişiğindeki başka bir ev ile 3 samanlığa sıçradı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Bolu ve Karacasu itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın köylülerin de yardımıyla diğer evlere sıçramadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında alevlere teslim olan 2 ev ile 3 samanlık tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bolu'da 2 ev, 3 samanlık alev alev yandı
Bolu'da 2 ev, 3 samanlık alev alev yandı
Bolu'da 2 ev, 3 samanlık alev alev yandı
Bolu'da 2 ev, 3 samanlık alev alev yandı
Bolu'da 2 ev, 3 samanlık alev alev yandı
Bolu'da 2 ev, 3 samanlık alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

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