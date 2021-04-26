Bolu'da, 2 bin 155 sikkeyle yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu'da, 2 bin 155 sikkeyle yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı

Bolu'da, 2 bin 155 sikkeyle yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde polis ekiplerinin yaptıkları tarihi eser operasyonunda Bizans dönemine ait 2 bin 155 sikkeyle yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi serbest bırakıldı.

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde polis ekiplerinin yaptıkları tarihi eser operasyonunda Bizans dönemine ait 2 bin 155 sikkeyle yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden İstanbul'a tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen aracın il sınırlarına girdiği tespit eden ekipler TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş halde Bizans dönemine ait farklı büyüklüklerde 2 bin 150 adet sikke ele geçirildi. Araçta bulunan yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Arkadaşının kocası tarafından önce darbedildi, ardından odaya kilitlenip yakılmaya çalışıldı
Arkadaşının kocası tarafından önce darbedildi, ardından odaya kilitlenip yakılmaya çalışıldı
Nargileli okey partisi baskınında, utanmadan polise 'Bize yardımcı olun' dediler
Nargileli okey partisi baskınında, utanmadan polise "Bize yardımcı olun" dediler
Son dakika... Kısıtlamada mangal ile alkol keyfi hem pahalıya patladı hem de hastanede bitti
Son dakika... Kısıtlamada mangal ile alkol keyfi hem pahalıya patladı hem de hastanede bitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bolu'da, 2 bin 155 sikkeyle yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 13:28:20. #1.16#

title