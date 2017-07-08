Bolu'da 2 Bin 100 Kilometrelik Yürüyüş Yolu Belirlendi

ZAFER GÖDER - Doğa meraklıları, "Tabiatın Kalbi Bolu" sloganı ile başlatılan kültür ve doğa turları kapsamında 2 bin 100 kilometre uzunluğunda 165 farklı treking güzergahını gezebiliyor.



Ankara ve İstanbul gibi iki büyük metropol şehrini arasında yer alan Bolu, doğa sporlarının merkezi olma yolunda ilerliyor.



Yedigöller Milli Parkı ile Abant ve Gölcük tabiat parklarının doğal zenginlikleri barındıran Bolu'da hem turizmin canlandırılması hem de doğa sporlarının yapılabilmesi adına Bolu Belediyesi tarafından 2013 yılında başlatılan proje meyvelerini vermeye başladı.



Bolu Belediyesi bünyesinde kurulan Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği tarafından Bolu il sınırları karış karış gezilerek yürüyüş alanları belirlendi.



Yaklaşık 4 yıldır devam eden çalışmalar sonucunda uzunlukları 6 ila 30 kilometre arasında ve zorluk dereceleri 1 ila 6 arasında değişen toplam 2 bin 100 kilometre olan 165 yürüyüş güzergahı belirlendi.



Bu güzergahlar içinde 18 bisiklet yolu, 5 tırmanma kayası, 6 kanyon ve 14 kamp alanı tespit edildi.



Tamamı Küresel Konum Belirleme Sistemi (GPS) aracılığı ile kayıt altına alınan yürüyüş alanları akıllı cep telefonları ve diğer konum belirleme cihazları tarafından kaydedilerek gezilebiliyor.



Şu anki uzunluğuyla bile Türkiye'de bulunan en uzun doğal yürüyüş parkurlarına sahip Bolu'da parkur uzunluğunun 3 bin kilometreye çıkartılması hedefleniyor.



Bu arada, Bolu Belediyesinin destekleriyle Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği, yıl içerisinde kendilerine yurt içinden ve yurt dışından gelen talepler doğrultusunda yürüyüş organizasyonları düzenliyor.



6 kanyon keşfedildi



Kıbrıscık ve Seben ilçeleri arasında kalan dağlık ve kayalık alanlar içinde, Kınıkçı, Guzderesi, Civril ve Cinköprü derelerinin bulunduğu noktalarda uzunlukları 7 ila 21 kilometre arasında değişen ve derinlikleri 100 metreye kadar inebildiği gibi çoğu yerinde ışığın bile görülmediği 6 kanyon keşfedildi.



Tamamı harita üzerine işlenen kanyonlar, doğa yürüyüşü açısından belirlenen zorluk dereceleri açısından 5 ve 6 zorluk derecesinde gösteriliyor.



7'den 70'e herkes yürüyebilir



Bolu'da bulunan ve zorluk derecesi açısından her doğa meraklısının rahatlıkla gezebileceği parkurlarda 7'den 70'e kadar herkes için ayrı bir güzellik bulunuyor.



İsteyen doğaseverlerin çocukları ile de gelebileceği Bolu'da herkes kendi seviyesine göre hazırlanan parkurlarda yürüme imkanı bulabiliyor.



Yürüyüş parkurları çok önemli



Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu'yu karış karış keşfettiklerini anlattı.



Bolu'nun yüzde 65'inin ormanlarla kaplı olduğunu dile getiren Yılmaz, "Burası yürüyüş parkurları arasında çok önemli. Biz şu anda 2 bin 100 kilometrelik yürüyüş yolu parkurunu tamamladık. Yürüyüş meraklıları ilgili web sitemize girerlerse parkurların nerede başlayıp nereye kadar gittiğini ve zorluk derecesi hakkında bilgi alabilirler." şeklinde konuştu.



Yılmaz, şu anda Türkiye'nin en uzun yürüyüş parkurunun Bolu'da olduğunu vurgulayarak, hedeflerinin 3 bin kilometre yürüyüş yolu yapmak olduğunu, çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



Bolu'nun coğrafya olarak doğa sporlarına uygun bir il olduğuna değinen Yılmaz, "Yürüyüşten zevk alan, hatta yamaç bisikleti kullanmak isteyen herkes Bolu'ya gelebilir. Zinde bir tatil ve yürüyüşten sonra memleketlerine dönebilirler. Biz tüm Türkiye'yi Bolu'ya bekliyoruz." dedi.



Başkan Yılmaz, Amerikan filmlerinde çokça yer verilen kanyonların benzerlerinin hatta daha da güzellerinin Bolu'da da olduğunu belirterek, "Amerikan filmlerinde gördüğümüz kanyonlar vardır. Seben ve Kıbrıscık arasındaki dağların ortasındaki kanyonlar bu Amerikan filmlerini aratmayacak yerler. Bolu'da bulunan doğal güzellikler ve yaban hayatı çok güzel. İnsanlar bunları merak ediyor. Bolu, gelip geçilecek yer değil yaşanılacak bir kent. Bolu, turizm, spor, sağlık kenti olacaktır." diye konuştu.