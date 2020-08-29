Bolu'da 2 baraka ve odunluk tamamen yandı
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Bolu'da 2 baraka ve odunluk tamamen yandı

Bolu'da 2 baraka ve odunluk tamamen yandıBOLU'da, Gölköy köyünde İsmail Ceyhan(87)'a ait 2 baraka ve 1 odunluk çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

29.08.2020 17:28 | Son Güncelleme: 29.08.2020 17:33

Bolu'da 2 baraka ve odunluk tamamen yandı

BOLU'da, Gölköy köyünde İsmail Ceyhan(87)'a ait 2 baraka ve 1 odunluk çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Gölköy köyünde bulunan İsmail Ceyhan'a ait 2 baraka ve 1 odunlukta meydana geldi. Odunlukta çıkan yangın, kısa sürede yanında bulunan 2 barakaya sıçradı. Odunluğu ve kimsenin yaşamadığı barakalardan yükselen alevleri gören köylüler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını yakınındaki başka evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Köyde yaşayanlar, yangın nedeniyle büyük panik yaşadı. Can kaybının yaşanmadığı yangında barakalar ve odunluk tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da 2 baraka ve odunluk tamamen yandı

Kaynak: DHA

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