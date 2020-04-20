Bolu'da, 2 aracın karıştığı kazada yaralanan yayanın ölmediği anlaşıldı Bolu'da, hafif ticari araç ve tırın karıştığı trafik kazasında yolun karşısına geçmek isterken araçlarından birisinin çarptığı 80 yaşındaki adamın ölmediği anlaşıldı.

Bolu'da, hafif ticari araç ve tırın karıştığı trafik kazasında yolun karşısına geçmek isterken araçlarından birisinin çarptığı 80 yaşındaki adamın ölmediği anlaşıldı.

Kaza, 11.30 sıralarında D-100 karayolunun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Fahri Şanlı idaresindeki 55 BCZ 56 plakalı tır, aynı yöne giden Cavit Karabostan yönetimindeki 14 AR 174 plakalı hafif ticari araca çarptı. Trafik kazasının meydana geldiği sırada araçlardan biri yolun karşısına geçmek isteyen sokağa çıkma yasağı olan Ahmet Karabulut (80) isimli yayaya çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ahmet Karabulut, ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden ambulansa alındığı sırada öldüğü sanılan Karabulut'un hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olduğu anlaşıldı.

Sürücüler inkar etti

Kazaya karışan hafif ticari araç ve tır sürücüleri Ahmet Karabulut'a çarpmadıklarını söyledi. Sürücülerin karşılıklı olarak birbirlerini suçlaması üzerine polis ve jandarma ekipleri her iki araçta da inceleme yaptı. Ekipler, yayaya kimin çarptığının belirlenmesi için soruşturma başlattı. - BOLU

Kaynak: İHA