Bolu'da 173 parça tarihi eser ele geçirildi
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Bolu'da 173 parça tarihi eser ele geçirildi

Bolu İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, Roma, Bizans, Frig ve Lidya dönemine ait 173 parça tarihi eser ele geçirildi.

Bolu'da 173 parça tarihi eser ele geçirildi
20.05.2020 22:44 | Son Güncelleme: 20.05.2020 23:36

Bolu İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, Roma, Bizans, Frig ve Lidya dönemine ait 173 parça tarihi eser ele geçirildi.

Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde A.S.D. ve O.A'nın Düzce'den Bolu'ya tarihi eser niteliği taşıyan materyaller getireceği ve bu materyalleri pazarlamaya çalışacakları bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan takip ve araştırmalar sonucunda Bolu Dağı'nı geçtikten sonra bulunan, Yolçatı köy yolu girişinde oluşturulan kontrol noktasında şüphelilerin içinde bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı.

Yapılan aramada, Roma, Bizans, Frig ve Lidya dönemlerine ait 102 sikke ile heykel, haç, yüzük ve ok ucu gibi objelerden oluşan 71 tarihi obje ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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