Bolu'da 16 sağlık çalışanına "Başarı Belgesi" verildi

Bolu Valisi Ahmet Ümit tarafından il merkezindeki kamu hastanelerinde, özel hastanelerde ve üniversite hastanesinde görevli sağlık yöneticilerine ve personeline yüksek performans ve başarıları dolayısıyla "Başarı Belgesi" verildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit tarafından il merkezindeki kamu hastanelerinde, özel hastanelerde ve üniversite hastanesinde görevli sağlık yöneticilerine ve personeline yüksek performans ve başarıları dolayısıyla "Başarı Belgesi" verildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, koronovirüs salgınına karşı tarihi mücadelede en ön safta, virüsle karşı karşıya, canları pahasına gece-gündüz mesai kavramı gözetmeden üstün gayret, fedakarlık ve yüksek performansları dolayısıyla başarı belgesi verilmesi uygun görülen sağlık çalışanlarını temsilen 16 personele belgelerini verdi.

Sağlık çalışanlarına başarı belgelerini veren Vali Ümit, "2020 yılı mart ayı ortalarından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Sağlık Bakanımızın organizesinde, İçişleri Bakanımızın etkin desteğiyle ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de valiliğimizin koordinesinde çok önemli tedbirler alındı ve uygulandı." diye konuştu.

"Şüphesiz ki koronavirüsle mücadelenin başkahramanları sağlık çalışanlarımızdır" diyen Vali Ümit, "Koronavirüse karşı hep birlikte verdiğimiz tarihi mücadelede herkesin evinde kalması istenen bir süreçte sağlık çalışanlarımız, gecesini gündüzüne katarak mesai mefhumu gözetmeksizin günlerce evlerinden, ailelerinden uzak, bulaşma riskinin en fazla olduğu pozisyonlarda salgınla mücadeleye öncülük ederek en ön safta yer aldılar." şeklinde konuştu.

Vali Ümit, salgının yayılım tehlikesinin devam ettiği belirterek, "Bugünlerde bizler de, başta sağlık çalışanlarının ve güvenlik güçlerimizin özverili çalışmalarına destek olmak için hem kendi sağlığımızı hem de toplum sağlığını korumak adına maske, mesafe ve temizlik kuralları, kalabalık ortamlarda bulunmama ve benzeri tedbirler başta olmak üzere devletimizin aldığı tedbirlere uyalım, uymayanları uyaralım ve bundan kesinlikle taviz vermeyelim. Ben inanıyorum ki birlik ve beraberlik içerisinde koronavirüsle yapılan topyekun mücadelede zafer bizlerin olacaktır. Birlikte başaracağız." dedi.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz