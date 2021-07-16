Bolu'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Bilardo Turnuvası yapıldı
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Bolu'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Bilardo Turnuvası yapıldı

Bolu'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Bilardo Turnuvası yapıldı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Spor

Türkiye Bilardo Federasyonu Bolu İl Temsilciliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile bilardo turnuvası düzenlendi.

Türkiye Bilardo Federasyonu Bolu İl Temsilciliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile bilardo turnuvası düzenlendi.

Büyükcami Mahallesi'nde bulunan bir bilardo salonunda düzenlenen turnuvaya lisanslı 22 sporcu katıldı.

12 Temmuz'da başlayan ve 4 gün devam eden turnuvada son ana kadar çekişmeli maçlar oldu. Turnuvada son karşılaşma finale çıkmayı başaran Cemal Varol ve İlyas Adıyaman arasında yapıldı.

Final maçında rakibini yenen Cemal Varol turnuvadan birincilikle ayrılırken İlyas Adıyaman ise ikinci oldu. Turnuvanın üçüncülüğünü ise İbrahim Ayar ve Yasin Caner paylaştı.

Turnuvanın ardından ilk 3'e giren sporculara kupaları Türkiye Bilardo Federasyonu Bolu Temsilcisi Ömer Uçar tarafından verildi.

Turnuvayı takip eden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, gazetecilere, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de şükranlarını sunduğunu ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl da bilardo il temsilcimiz benzer bir etkinlik düzenlemişti. Bu yıl da Bolu'da bilardoseverleri bugünün anısına bir araya getirdi ve böyle bir turnuva düzenledi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Temsilci arkadaşlarımızı böyle anlamlı bir günde güzel bir etkinlik düzenledikleri için kutluyorum." dedi.

Bilardo Bolu İl Temsilcisi Ömer Uçar da her yıl önemli ve anlamlı günlerde benzer turnuvalar düzenlediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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