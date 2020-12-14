Bolu'da, 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu
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Bolu'da, 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu

14.12.2020 16:14 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:19

- Bolu'da, 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu Hamsi alabilmek için birbirleriyle yarıştılar Bolu'da, fiyatı 15 liraya kadar düşen hamsiye oluşan yoğun talep balıkçıları sevindirdi.

- Bolu'da, 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu

Hamsi alabilmek için birbirleriyle yarıştılar

BOLU - Bolu'da, fiyatı 15 liraya kadar düşen hamsiye oluşan yoğun talep balıkçıları sevindirdi. Hamsi tezgahlarının önünde sıraya giren vatandaşlar balık alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Bolu'da, İhsaniye Mahallesi'nde kurulan halk pazarında hamsi fiyatının 15 liraya kadar düşmesi vatandaşların yoğun talebine neden oldu. Balık tezgahlarına hücum eden vatandaşlar tezgahlardaki hamsileri bitmeden alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar. Zaman zaman sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı balık tezgahlarında uzun kuyruklar oluştu. Balıkçılar ise, boşalan hamsi tezgahını yeniden doldurmak için yoğun çaba gösterdi.

Uzun yıllardır balıkçılık yapan Engin Yıldız, "Aşağı yukarı 1 haftadır bolluk yaşanıyor. Fiyatlar düştü. 2 boy balık var. 15 lira ve 20 lira. Büyüklüğüne göre fiyat farkı var. İnşallah bolluk devam eder. Bol bol satmak nasip olur" ifadelerinde bulundu.

Bolu'da, 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu
Bolu'da, 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu
Bolu'da, 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu
Bolu'da, 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

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