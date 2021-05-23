Bolu'da 15 farklı suçtan aranan şahıs cezaevine gönderildi
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Bolu'da 15 farklı suçtan aranan şahıs cezaevine gönderildi

Bolu'da 15 farklı suçtan aranan şahıs cezaevine gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da 15 farklı suçtan aranması bulunan M.A., polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da 15 farklı suçtan aranması bulunan M.A., polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında 15 farklı suçtan aranma kaydı bulunan M.A.'yı takibe aldı. Aracıyla seyir halindeyken polis ekiplerinin kendisini takip ettiğini anlayan M.A. kaçmaya başladı. Sağlık mahallesi Yelki Sokak üzerinde otomobili bırakan M.A. yaya olarak kaçmaya devam ettiği sırada yakalandı.

İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen M.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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