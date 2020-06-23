Bolu'da 15 dakika süren sağanak yağmur hayatı felç etti
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Bolu'da 15 dakika süren sağanak yağmur hayatı felç etti

Bolu'da 15 dakika süren sağanak yağmur hayatı felç etti -Şiddetli yağmur giriş katlarda ve yollarda su baskınlarına neden oldu Bolu'da aniden başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren şiddetli yağmur, apartmanların giriş katları ve yollarda su baskınlarına neden oldu.

23.06.2020 17:51 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:23

Bolu'da 15 dakika süren sağanak yağmur hayatı felç etti

-Şiddetli yağmur giriş katlarda ve yollarda su baskınlarına neden oldu

BOLU - Bolu'da aniden başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren şiddetli yağmur, apartmanların giriş katları ve yollarda su baskınlarına neden oldu.

Bolu'da aniden başlayan ve şiddetini kısa sürede artıran sağanak yağış nedeniyle kent merkezinde yollarda ve apartmanların bodrumlarında su baskınları oldu. Yaklaşık 15 dakika boyunca süren şiddetli yağmurda rogar kapaklarının tıkanması nedeniyle Borazanlar Mahallesi'nde bulunan bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarında su birikintileri oluştu. Vatandaşlar suların evlerine girmesini engellemek için yol üzerinde bulunan rogar kapaklarını kendi imkanlarıyla açarak suların akmasını sağladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine su baskınlarının yaşandığı bölgelerde itfaiye ekipleri tahliye çalışması başlattı. Suların yaklaşık 40 santimetreyi bulduğu yollardan geçmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadılar. Su baskınların yoğun olarak yaşandığı yerlerdeki vatandaşlar, her yağmurda aynı manzarayla karşılaştıklarını ifade ettiler.

Bolu'da 15 dakika süren sağanak yağmur hayatı felç etti

Kaynak: İHA

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