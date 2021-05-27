BOLU'DA 140 PERSONELLE ORMAN YANGINI TATBİKATI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BOLU'DA 140 PERSONELLE ORMAN YANGINI TATBİKATI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yaz aylarında beklenen olası orman yangınlarına karşı yangın söndürme tatbikatı yaptı.

BOLU'da, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yaz aylarında beklenen olası orman yangınlarına karşı yangın söndürme tatbikatı yaptı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte olası orman yangınlarına hızlı müdahale edebilmek için yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Aladağ Yaylası'nda bulunan Değirmenözü mevkiinde gerçekleştirilen tatbikatta, ilk olarak personellere teknik bilgilendirme yapıldı. Daha sonra senaryo gereği ateş yakıldı. Ekipler, telsiz anonsuyla haberleştikten sonra olay yerine gelerek yangına müdahale etti. 140 personel, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 10 adet ilk müdahale aracının katıldığı tatbikatta yangın söndürüldü.

Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı tatbikatla ilgili olarak, "Orman yangınları açısından riskli döneme giriyoruz. Bundan dolayı da bütün ekiplerimiz hazır olsun, diri olsunlar diye eğitimlerini verdik. Ekiplerimizin büyük bir çoğunluğu bunun farkındaydı. Yapmış olduğumuz eğitimlerle son rötuşlarımızı yapmış olduk. Geçen yıl olduğu gibi bu yılın da sıcak geçeceğini, nemin düşük olacağını tahmin ediyoruz. Bundan dolayı ormanlarımızda ciddi sıkıntı olmasın diye her türlü tedbirimizi aldık. Orman yangınlarına karşı diri ve canlı olmayı hedefliyoruz.? dedi.

Bıyıklı vatandaşları orman yangınlarına karşı uyararak, 'İnsanlarımızdan da, 'biz geçmişten beri ateş yakıyorduk şimdi de bir şey olmaz' mantığını bırakmalarını istiyoruz. Elbette ki belli şartlarda yaktığımız ateşin riski azdır ama özellikle sıcaklığın yükseldiği, nemin düştüğü dönemlerde yangın ufacık bir kıvılcıma bakıyor. Geçen yıl bunu gördük. Bu yıl da bu risk var. Nemin düştüğü dönemlerde sigara izmariti olsun, cam olsun, piknik ateş olsun. Bu konularda biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

BOLU'DA 140 PERSONELLE ORMAN YANGINI TATBİKATI
BOLU'DA 140 PERSONELLE ORMAN YANGINI TATBİKATI
BOLU'DA 140 PERSONELLE ORMAN YANGINI TATBİKATI
BOLU'DA 140 PERSONELLE ORMAN YANGINI TATBİKATI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.
Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Muharrem İnce Süleyman Soylu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Fatih Terim Nihat Özdemir Josef De Souza Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BOLU'DA 140 PERSONELLE ORMAN YANGINI TATBİKATI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 14:15:02. #1.13#

title