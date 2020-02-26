Bolu'da 14 kişi kaçak sigara ile yakalandı
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Bolu'da 14 kişi kaçak sigara ile yakalandı

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve arama faaliyetlerinde 2 bin 100 adet bandrolsüz sigara ile yakalanan 14 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

26.02.2020 15:57 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:57
Bolu'da 14 kişi kaçak sigara ile yakalandı

'da ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve arama faaliyetlerinde 2 bin 100 adet bandrolsüz sigara ile yakalanan 14 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde bulunan dinlenme tesislerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrol ve arama faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan yol kontrol ve arama faaliyetlerinde durdurulan 3 yolcu otobüsünde 2 bin 100 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla yakalanan 14 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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