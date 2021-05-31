Bolu'da 128 bin fidan toprakla buluştu

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce 128 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce 128 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, fidanları toprakla buluşturmaya devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Kökez Şefliği 19, 20 ve 21 nolu bölmelerdeki 56,4 hektar sahada 30 bin, Aladağ Şefliği 35 nolu bölmedeki 24,5 hektar sahada ise 98 bin fidan olmak üzere toplamda 128 bin fidan toprakla buluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz