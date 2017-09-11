Bolu'da 121 kaçak yakalandı



BOLU'nun Gerede ilçesinde durdurulan 45 kişilik otobüste, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 121 kaçak göçmen yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı.



Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü ihbar üzerine Gerede-Karabük yolunda durdurdu. Otobüste yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 91 Afganistan, 24 Pakistan, 2 Bangladeş, 2 Burma, 1 Suriye ve 1 Somali uyruklu olmak üzere, 26'sı çocuk, 5'i kadın 121 kişinin bulunduğu belirlendi. Ağrı Doğubeyazıt'tan kişi başı 800 TL vererek bindikleri otobüsle İstanbul'a gitmek istedikleri öğrenilen kaçak göçmenler jandarma karakoluna götürüldü. Karakolun bahçesinde bekleyen göçmenlerin işlemleri sürürken olayla ilgili otobüs şoförü ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.