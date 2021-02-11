Bolu'da 1200 gram esrar ile tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bolu'da 1200 gram esrar ile tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi

11.02.2021 19:27 | Son Güncelleme: 11.02.2021 19:30
Bolu'da 1200 gram esrar ile tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi

Bolu'da bir evde yapılan aramada 1 kilo 200 gram kubar esrar ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen bir heykel ele geçirildi.

Bolu'da bir evde yapılan aramada 1 kilo 200 gram kubar esrar ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen bir heykel ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarında kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir evde arama yapıldı.

Aramada 1 kilo 200 gram kubar esrar, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen koç heykeli parçası bulundu. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Milli England İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu'da 1200 gram esrar ile tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 19:31:30. #1.15#
title