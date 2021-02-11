Bolu'da 1200 gram esrar ile tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi

Bolu'da bir evde yapılan aramada 1 kilo 200 gram kubar esrar ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen bir heykel ele geçirildi.

Bolu'da bir evde yapılan aramada 1 kilo 200 gram kubar esrar ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen bir heykel ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarında kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir evde arama yapıldı.

Aramada 1 kilo 200 gram kubar esrar, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen koç heykeli parçası bulundu. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder