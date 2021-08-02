BOLU'DA 12 YIL 6 AY HAPİSLE ARANAN BANKACI YAKALANDI

BOLU'da, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bankacı S.Ç. (46), polis ekiplerince yakalandı.

BOLU'da, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bankacı S.Ç. (46), polis ekiplerince yakalandı.

Bolu'da bankada çalıştığı süre içinde zimmetine para geçirdiği tespit edilen S.Ç. hakkında 'zimmet' ve 'bankacılık sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açıldı. Tutuksuz yargılanan S.Ç. hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından S.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı