Bolu'da 12 milyon harcanan Köroğlu Park çürümeye terk edildi
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Bolu'da 12 milyon harcanan Köroğlu Park çürümeye terk edildi

Bolu'da 12 milyon harcanan Köroğlu Park çürümeye terk edildi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: "Bari atı bize verin, uygun bir yere koyalım" "İnsanların dalga geçmesi gücüme gidiyor" Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 2016 yılında yapımına başlanan ve yüzde 80'i tamamlandıktan sonra atıl...

29.06.2020 20:33 | Son Güncelleme: 29.06.2020 20:38

Bolu'da 12 milyon harcanan Köroğlu Park çürümeye terk edildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan:

"Bari atı bize verin, uygun bir yere koyalım"

"İnsanların dalga geçmesi gücüme gidiyor"

BOLU - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 2016 yılında yapımına başlanan ve yüzde 80'i tamamlandıktan sonra atıl halde kalan Köroğlu Park'la ilgili olarak, "At da çürüyor, bina da çürüyor. Bari atı bize geri verin. Uygun bir yerde, uygun bir yükseklikte bu atı koyalım" dedi.

Bolu Belediyesi tarafından Alpagut mahallesinde 2016 yılında yapımına başlanan ve yüzde 80'i tamamlanan uluslararası Köroğlu Parkı'nda çalışmaların durmasıyla park atıl halde kaldı. İçerisinde 70 metre yüksekliğe konulan 19 ton ağırlığında ünlü halk ozanı Köroğlu'nun dev bir heykelinin de bulunduğu park, 31 Mart yerel seçimleri döneminde millet bahçesi olması yönünde karar verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bolu ziyareti sırasında parkın millet bahçesi olacağı duyuruldu. Dönemin AK Partili belediyesi parkın yer tahsisini Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne verdi. Seçimlerin ardından Bolu Belediyesi'nin CHP'ye geçmesiyle birlikte çalışma yapılmayan Köroğlu Park çürümeye terk edildi.

"Sarhoşların mekanı haline geldi"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Köroğlu Park'ın tamamlanması için kendilerine tahsis edilmesi konusunda defalarca başvuruda bulunduklarını ancak olumlu yanıt alamadıklarını belirterek, "Sarhoşların mekanı haline geldi. Camlar, kapılar kırılıyor. İçeridekiler çalınıyor. Ciddi anlamda zarar görecek. Bakanlığa yazı yazdık. ya bize burayı devredin, biz tamamlayalım yada millet bahçesi yapacaksanız bir an önce çalışmaya başlayın. Bu yazıya 3 ay cevap gelmemişti ama basın açıklaması yapınca 1 saat sonra cevap geldi. Geri de vermediler, herhangi bir çivi de çakmadılar. İçerisi de görünmesin diye demir kapıyla kapatmışlar. İçerideki çürüme görünmesin diye yapılan bir iş. Dolayısıyla teklifimizi tekrar ediyoruz. "Sizin burayı yapacağınız yok. ya bize burayı geri verin. Biz eski projemizi revize ederek burayı güzelleştirelim. Eksik imalatları tamamlayalım. Bunu yapmayacaksanız, burası için Bolu halkının cebinden 12 milyon lira çıkmış. Onun parasını bize verin" dedik. Ona da red cevabı geldi" dedi.

"Yoldan geçen, 'Bu horoz şekeri mi?' diyor"

İnsanların parkta bulunan Köroğlu heykeliyle dalga geçtiklerini kaydeden Özcan, "O zaman üçüncü bir teklifim daha var. At da çürüyor, bina da çürüyor. Bari atı bize geri verin. Uygun bir yerde uygun bir yükseklikte bu atı koyalım. En azından Bolu'nun simgesi gerçekten geçen tarafından görünsün. Şu anki hali 61 metre yükseltmişler. Yoldan geçen, "Bu horoz şekeri mi?" diyor. "Bu kelebek mi?" diyor. Otobandan bakınca bir şeye benzemiyor. ya bize geri verin. Biz düzenleyelim yada atımızı verin. Artık insanların dalga geçmesi gücüme gidiyor. Kelebek mi? Horoz şekeri mi?" ifadelerini kullandı.

(FC-GY-BA-Y)

Bolu'da 12 milyon harcanan Köroğlu Park çürümeye terk edildi

Kaynak: İHA

Manşet

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