BOLU'DA 12 ARACIN ÇARPIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA; İSTANBUL YÖNÜ KAPANDI - Haberler
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BOLU'DA 12 ARACIN ÇARPIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA; İSTANBUL YÖNÜ KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, kar yağışıyla kayganlaşan TEM yolunda, 12 aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İSTANBUL (DHA) - BOLU'da, kar yağışıyla kayganlaşan TEM yolunda, 12 aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, TEM yolunun Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 12 araç çarpıştı. Zincirleme kazada 2 kişi yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişiye, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK

Murat KÜÇÜKBOLU, (DHA) -

BOLU'DA 12 ARACIN ÇARPIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA; İSTANBUL YÖNÜ KAPANDI

BOLU'DA 12 ARACIN ÇARPIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA; İSTANBUL YÖNÜ KAPANDI

BOLU'DA 12 ARACIN ÇARPIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA; İSTANBUL YÖNÜ KAPANDI

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BOLU'da, kar yağışıyla kayganlaşan TEM yolunda, 12 aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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