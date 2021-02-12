Bolu'da 112 Acil Çağrı Merkezine 2,5 yılda 735 bin 300 çağrı geldi

Bolu'da 112 Acil Çağrı Merkezine, 2,5 yılda 735 bin 300 çağrı geldiği bildirildi.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, tüm illerde 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangın İhbar ve 158 Sahil Güvenlik gibi acil çağrı hizmetlerinin, tek bir numara ve merkez altında birleştirildiği hatırlatıldı.

Acil çağrıların, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden karşılandığı aktarılan açıklamada, Türkiye genelinde 2009 yılında kurulumuna başlanan 112 Acil Çağrı Merkezlerinin, şu an 63 ilde faaliyet gösterdiği bildirildi.

Açıklamada, Bolu'nun da bu sisteme, 2018 yılının ağustos ayında geçtiği vurgulanarak, Bolu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 12 Ağustos 2018 ile 10 Şubat 2021 tarihleri arasında, toplam 735 bin 300 çağrı geldiği bildirildi.

Bu çağrılardan 183 bin 350'sine, müdahale edildiği bildirilen açıklamada, 551 bin 947'sinin ise kapanan çağrı ya da vakaya dönüşmeyen çağrı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder