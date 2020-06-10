Bolu'da 1100 litre sahte dezenfektan ele geçirildi
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Bolu'da 1100 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde jandarma ekiplerinin durdurduğu kamyonette, 1100 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.

Bolu'da 1100 litre sahte dezenfektan ele geçirildi
10.06.2020 20:21 | Son Güncelleme: 10.06.2020 21:28

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde jandarma ekiplerinin durdurduğu kamyonette, 1100 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbarat çalışması kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada, 1100 litre kullanıma hazır sahte dezenfektan ile bunların yapımında kullanılan malzeme bulundu.

Olayla ilgili bir kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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