Bolu'da 106 litre kaçak içki ele geçirildi

BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde 106 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda Göynük'teki bir adrese operasyon düzenlendi.

Adresteki aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 100 litre şarap ve 6 litre rakı, 13 damıtma aparatı ile 1570 makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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