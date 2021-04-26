Bolu'da 100 dönümlük arazi lavanta bahçesi olacak

Orman Genel Müdürlüğü Aromatik Bitki Eylem Planı kapsamında Bolu'nun Göynük ilçesi Safranlar köyünde 100 dönümlük araziye lavanta bahçesi tesis ediliyor.

Orman Genel Müdürlüğü Aromatik Bitki Eylem Planı kapsamında Bolu'nun Göynük ilçesi Safranlar köyünde 100 dönümlük araziye lavanta bahçesi tesis ediliyor.

Göynük Orman İşletmesince 2018 yılında Gelir Getirici Tür ağaçlandırma uygulamasında Safranlar köylülerine tahsis edilen badem ve ceviz ağaçlandırma sahalarına alt tür olarak lavanta ekimi yapılıyor.

Temmuz ayında açan lavanta çiçekleri ekoturizme hizmet edecek, ayrıca dönümden 10 kilogram lavanta yağı elde edilecek.

Proje kapsamında bir dekara yaklaşık 20 bin lavanta dikilecek ve 1 ton lavanta yağı üretilerek, köy ekonomisine 1 milyon lira ek gelir sağlanacak.

Ekoturizm yoluyla ziyaretçilerin katkıları da katma değeri olacak. Safranlar köyü Aromatik Kokulu Köyler Listesi'ne girecek.

Safranlar köy halkına tahsis edilen 100 dönümlük bölgede belirli sayıda ekim yapılacak, bakımlarını da kendileri üstlenecek.

Köy sakinlerinden Hatice Ünver, AA muhabirine, "Çok sevinçliyiz. Lavantayı ilk defa ekeceğiz ve ailecek bakımlarını üstlendik. Orman işletmesine teşekkür ederiz. Bizim için çalışıyorlar. Gelir getirici lavanta tıp için kullanılıyormuş inşallah iyi olacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin