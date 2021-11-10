BOLU'DA 10 KASIM ANMASI

BOLU (DHA) - BOLU'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 83'üncü ölüm yıl dönümünde, saatler 09.05'i gösterdiğinde törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Anıt Park'ta tören düzenlendi. Törene Bolu Vali Vekili İlhan Turgut, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay Merdin Kışkan, protokol üyeleri ve yüzlerce kişi katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Saatler 09.05'i gösterdiğinde de saygı duruşuna geçildi. Sokaklarda yürüyenler ile araçlarından inen sürücüler de saygı duruşunda bulundu.