Bolu'da, 1 Mayıs kutlaması
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Bolu'da, 1 Mayıs kutlaması

Bolu'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak isteyen Hak-İş Sendikası üyesi 6 işçi, basın açıklaması yaptı.

Bolu'da, 1 Mayıs kutlaması
30.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:49

Bolu'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak isteyen Hak-İş Sendikası üyesi 6 işçi, basın açıklaması yaptı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak isteyen Hak-İş Sendikası üyesi işçiler 81 ilde farklı noktalarda bir araya geldi. Korona virüs tedbirleri nedeni ile kutlamalar yapılamazken, sendika üyesi 6 işçi Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Hak-İş Sendikası Bolu Şube Sorumlusu Hacer Dinç yaptığı açıklamada, "Bizler güçlü, güzel yarınlar için haklarda daha güçlü gelecek için sağlığımız için iş güvencemiz için işimiz ve emeğimiz için yine ve yüksek sesle haykırmak için meydanlardayız. Bu zor süreçte iş başında fedakarca, cesurca ve özveri ile çalışan başta sağlık, gıda, banka, taşıma, güvenlik, temizlik, haberleşme, basın, petrol ile kamu ve özel bütün sektörlerdeki tüm emekçi kardeşlerimize gönülden haykırarak teşekkür etmek için buradayız. Emekçi kardeşlerimize 'Sen sağlığını koru, emeğini biz koruruz' diyoruz. Tüm emekçilerimizi güvende olmak için Hak-İş ile birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Daha fazla dayanışma daha çok emek, daha çok önlem, daha çok iş güvenliği, daha güçlü Türkiye için 1 Mayıs'ta yine meydanlardayız.

Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri, önlemleri uyarak, sabrederek, dayanışa ve el birliğiyle atacağız. Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hakim olduğu bir Türkiye'nin kıvancını yaşıyoruz. Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne, geleceğine yürekten inanıyoruz. Hak-İş Konfederasyonu olarak sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara 'Örgütlü ol, sendikalı ol, Hak-İş'li ol' diyoruz. Güçlü izolasyon, sağlıklı Türkiye diyoruz. Zor günler geçsin sonra yine meydanlarda bulaşacağız. Emekçiler yine coşacak, güzel günler gelecek. Hak - İş olarak bugün emek, barış, özgürlük, adalet ve demokrasi için haykırıyoruz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye'de ve dünyada tüm emekçilere kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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