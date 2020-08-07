Bolu'da 1 dönüm ormanlık alan yandı BOLU Aladağ Başalan Yaylası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangında, 1 dönüm alan zarar gördü.

BOLU Aladağ Başalan Yaylası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangında, 1 dönüm alan zarar gördü.

Aladağ Başalan Yaylası'ndaki ormanlık alanda, bugün öğle saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yayladaki vatandaşlar, yükselen dumanları görünce ihbarda bulundu.Bölgeye, Aladağ ve Seben Orman İşletme Şefliği ile itfaiye ekipleri, sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangında, 1 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: DHA