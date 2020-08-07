Bolu'da 1 dönüm ormanlık alan yandı
BOLU Aladağ Başalan Yaylası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangında, 1 dönüm alan zarar gördü.
07.08.2020 17:41 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:32
BOLU Aladağ Başalan Yaylası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangında, 1 dönüm alan zarar gördü.
Aladağ Başalan Yaylası'ndaki ormanlık alanda, bugün öğle saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yayladaki vatandaşlar, yükselen dumanları görünce ihbarda bulundu.Bölgeye, Aladağ ve Seben Orman İşletme Şefliği ile itfaiye ekipleri, sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangında, 1 dönüm alan zarar gördü.
Kaynak: DHA