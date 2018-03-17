Bolu Çalıştığı İnşaatın Çatısından Düşen İşçi Öldü

Çalıştığı inşaatın çatısından düşen işçi öldü

BOLU,(DHA) - BOLU'da, çalıştığı 4 katlı bina inşaatının çatısından düşen 58 yaşındaki Rahmi Öztekin yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kılıçarslan Mahallesi Dr. Akın Çakmakcı Bulvarı'nda meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı binanın çatısında çalışan işçi Rahmi Öztekin, dengesini kaybederek düştü. Olayı gören iş arkadaşları durumu 112 Acil ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri Öztekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Öztekin'in öldüğünü öğrenen iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri sinir krizi geçirenleri sakinleştirmeye çalıştı. Rahmi Öztekin'in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.