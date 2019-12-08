: Bolu çaldıkları kamyonla nakliyecilik yapacaklarmış

08.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:12

Çaldıkları kamyonla nakliyecilik yapacaklarmış

İzmir'in bornova ilçesinde çaldıkları kamyonla Bolu'da yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinde kamyonu nakliyecilik yapıp para kazanmak için çaldıklarını söyledikleri öğrenildi.

İzmir'in Bornova ilçesinden 2 gün önce bir kamyonun çalındığı yönünde ihbar alan Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık Büro ekipleri geçiş güzergahı olan TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu geçişlerinde önlem aldı. 35 HSE 31 plakalı kamyon D-100 Karayolu'nda durduruldu. Kamyonda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Kamyon da Asayiş Şube Müdürlüğü'nün bahçesine çekildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.Ö. (51) ve R.T. (34) adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde bir süredir maddi sorun yaşadıklarını ve bu nedenle nakliye yapıp para kazanmak için kamyonu çaldıklarını söyledikleri öğrenildi. Çalınan kamyonun sahibine bulunduğu yönünde bilgi verildiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

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