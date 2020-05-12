BOLU Çaldığı bisikleti polise satmak isteyince yakalandı Çaldığı bisikleti polise satmak isteyince yakalandıBOLU'da, Ocak ayından itibaren 16 bisiklet çalıp internetten satan Z.K. kendisiyle müşteri gibi iletişime geçen polis tarafından yakalandı.

Çaldığı bisikleti polise satmak isteyince yakalandı

BOLU'da, Ocak ayından itibaren 16 bisiklet çalıp internetten satan Z.K. kendisiyle müşteri gibi iletişime geçen polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bolu'da Ocak ayından bu yana apartman girişlerinde ve evlerin önünde bulunan 16 bisiklet çalındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bisikletleri çalan kişinin aynı kişi olduğunu tespit etti. Birbirinden farklı günlerde gerçekleşen 16 olayın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, maske ve şapkalı hırsızlık şüphelisinin Z.K.(36) olduğunu tespit etti. Polis, şüphelinin çaldığı bisikletleri internet üzerinden Düzce'de sattığını belirledi. Müşteri kılığına giren bir polis, şüpheli ile iletişime geçti. Z.K. bisikleti müşteri sandığı polise satmaya çalıştığı sırada yakalandı. Gözaltına alınan Z.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK KAMERADA

Şüphelinin gerçekleştirdiği hırsızlık olayları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin bisikletleri çalma anları yer aldı.

Kaynak: DHA