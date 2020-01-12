Bolu-bolu dağı'nda yoğun sis ve hafif kar

12.01.2020 14:39 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:39

Bolu Dağı'nda yoğun sis ve hafif kar

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Bölgede hafif şekilde aralıklarla kar yağışı da etkili olurken, kar lastiği olmayan araçların Bolu Dağı'nı kullanmasına izin verilmiyor.

İstanbul ve Ankara'nın birbirine bağlandığı nokta olan Bolu Dağı'nda, yoğun şekilde sis etkili oldu. D-100 Karayolu'nun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Bölgede ayrıca hafif şekilde aralıklarla kar yağışı da etkili oldu. Kar yağışının hafif şekilde olması nedeniyle trafikte aksama yaşanmadı. Ancak sürücüler sis nedeniyle hızlarını azaltmak zorunda kaldı.

D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde polis ekipleri kar lastiği uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında kar lastiği olmayan, kar lastiği yeterince iyi durumda olmayan sürücülerin Bolu Dağı'nı kullanmasına izin verilmedi.

Kaynak: DHA