BOLU BİR DOKTOR, BİR HEMŞİRE KORONAYI YENDİ Bolu'da koronavirüsü yenen 5 kişi alkışlarla taburcu edildi (2)Bolu'da, aile hekimi Uysan Öztürk(32) ve hemşire Senanur Duman(21) koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Bolu'da koronavirüsü yenen 5 kişi alkışlarla taburcu edildi (2)

Bolu'da, aile hekimi Uysan Öztürk(32) ve hemşire Senanur Duman(21) koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Test sonuçları pozitif çıkan Öztürk ve Duman, Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedaviye olumlu yanıt veren 2 sağlık çalışanı iyileşti. Sağlıklarına kavuşan Uysan Öztürk ve Senanur Duman, mesai arkadaşlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi. Uysan Öztürk, hastaneden çıktığı sırada "Kanatsız beyaz melekler var olun. Siz varsanız hepimiz varız." yazılı kağıdı tuttu. Öztürk ve Duman sağlık personellerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA