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BOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU kent merkezi, gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

BOLU (DHA) - BOLU kent merkezi, gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Meteorolojik uyarıların ardından Bolu kent merkezinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar güne beyaz örtüye uyandı. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar karla kaplandı. Vatandaşlar, otomobillerinin üzerlerine biriken kar örtülerini temizledi. Kar, hayatı olumsuz etkileyecek düzeye ulaşmadı. Bölgede hafif şekilde kar yağışı devam ederken, gün içinde de aralıklarla kar yağışının etkili olması bekleniyor.

BOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ

BOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ

BOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ

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Demirören Haber Ajansı - Güncel

Bolu, kar, Güncel, Haberler

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