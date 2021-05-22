Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Barut'tan Sultanlar Ligi değerlendirmesi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Barut'tan Sultanlar Ligi değerlendirmesi Açıklaması

Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Barut'tan Sultanlar Ligi değerlendirmesi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Spor

Misli. Com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Bolu Belediyespor'un kulüp başkanı Sinan Barut, taraftarların başarılı bir takım izleyeceğini söyledi.

Misli. Com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Bolu Belediyespor'un kulüp başkanı Sinan Barut, taraftarların başarılı bir takım izleyeceğini söyledi.

Barut, yaptığı yazılı açıklamada, transfer çalışmaları ve gelecek sezon hedefleri hakkında değerlendirmede bulundu.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamladıklarını hatırlatan Barut, "İlk olarak Salih Yergin hocamızla devam kararı aldık. Hocamızın ve teknik heyetimizin raporu doğrultusunda iç transferde şu ana kadar Elif Uzun, Ceren Baysal, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, İdil Naz Kanbur ve Şeyma Öztürk ile anlaştık. Dış transferde ise Çek milli takımında yıllarca forma giymiş Aneta Havlickova yeni sezonda bizimle birlikte olacak." ifadelerini kullandı.

Barut, hem iç hem de dış transferde görüşmelerinin devam ettiğini aktararak, "Yeni sezon planlamasını da şimdiden yapmaya başladık. Taraftarımız ve Bolu'muz, yeni sezonda başarılı, Sultanlar Ligi'ne yakışan bir Bolu Belediyespor izleyecek. Herkesin içi rahat olsun. Pandemiden kurtulacağımız bir sezonda salonlarda voleybol coşkusunu hep birlikte yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mustafa Sarıgül
Magazin Alişan Deniz Çakır Acun Ilıcalı Armağan Çağlayan
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Fatih Terim Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Barut'tan Sultanlar Ligi değerlendirmesi Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 12:36:33. #1.16#

title