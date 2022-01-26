Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Barut, Mert Grup Sigorta maçında çıkan olayları değerlendirdi

BOLU (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Bolu Belediyespor'un kulüp başkanı Sinan Barut, sahalarında oynadıkları Mert Grup Sigorta maçında seyircilerinin rakip oyunculara küfür, hakaret ve motivasyonu düşürecek eylemi olmadığını öne sürerek, kendilerine iftirada bulunan kişiler hakkında hukuki anlamda gereğini yapacaklarını bildirdi.

Barut, kent merkezindeki otelde düzenlediği basın toplantısında, 23 Ocak'ta 16. haftada 3-1 kazandıkları Mert Grup Sigorta maçında yaşanan arbedeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bugüne kadar oynadıkları hiçbir maçta seyircilerin en ufak aşırılık ya da başka bir eylem gerçekleştirmediğini vurgulayan Barut, "Maç sonrasında seyirci takımı tribüne çağırıyor. Galibiyeti kutlarken kenarda rakip idari kadrosundan bir kişinin provokatif eylemleri nedeniyle Ankara'dan getirtilen, aslında o takımın seyircisi bile olduğuna kanaat getirmediğim bazı seyircilerin sahaya sokulması ve onların tahrik edilip bizim seyircimize hakaret boyutuna ulaşan küfürleri nedeniyle seyirciler provoke edildi. Ondan sonra da olay meydana gelmiştir." dedi.

Barut, rakip takımının oyuncularının açıklamalarının artık iftira boyutuna ulaştığını iddia ederek, "Seyircilerimizden hiç kimsenin ne maçın başında ne ortasında ne de sonunda rakip takım oyuncularına karşı en ufak küfürlü eylemi, hakareti, oyun motivasyonunu düşürecek eylemi olmamıştır." diye konuştu.

"Sporculara hiçbir şekilde en ufak eylemde bulunulmadı"

Küfür ve darp iddialarının doğru olmadığını savunan Barut, şöyle devam etti:

"Artık bu iş çığırından çıktı. Doğruyu söylemeyenler ve bize karşı iftirada bulunan kişiler hakkında hukuki boyutta gereğini yapacağımızı belirtmek istiyorum. Herkes kendi işini yapacak. Kimsenin görevi, gelip rakip sahada seyirciyi provoke etmek, rakip takımın idari kadrosunda bulunan birisini tehdit etmek, hakarette bulunmak değildir.

Sen hem geleceksin buraya, galibiyeti kutlarken gideceksin anons yapan görevliyi tehdit edeceksin, hakaret edeceksin, akabinde kendi seyircini galeyana getireceksin, seyircime karşı hakaretlerde bulunacaksın, sonra da diyeceksin ki 'Biz mağdur olduk, üzerimize geldiler.' Bu şekilde mağdur edebiyatı yapacaksın. Böyle bir şey yok. Görüntüleri tek açıdan çekip sonrasını gösterip kulübümü, taraftarımı kimsenin bu şekilde holigan veya voleybola yakışmayan kulüp olarak göstermesine katlanmak zorunda değiliz, katlanmayacağız da."

Barut, olayın sahalarında yaşanmasından dolayı çok üzgün olduklarını, kendi seyircilerinden ve bütün izleyenlerden özür dilediklerini belirterek, "Ama inanın olayların hiçbirisi benim seyircimden, kadromdan başlatılmamış. Oradaki sporculara hiçbir şekilde en ufak eylemde bulunulmamıştır." dedi.