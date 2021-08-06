Bolu Belediyesi'nin meclisinde su zammı önergesi oylanamadı (1)
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Bolu Belediyesi'nin meclisinde su zammı önergesi oylanamadı (1)

Bolu Belediyesi'nin meclisinde su zammı önergesi oylanamadı (1)
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU Belediye Meclisi'nde yabancı uyruklu kişilere 10 kat su zammı ve katı atık vergisi zammı yapılmasıyla ilgili oylama yapılamadı.

BOLU Belediye Meclisi'nde yabancı uyruklu kişilere 10 kat su zammı ve katı atık vergisi zammı yapılmasıyla ilgili oylama yapılamadı. Bugün yapılan belediye meclisi toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gerekli araştırmayı yapamamış olması nedeniyle önerge oylamaya sunulamadı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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Bolu Belediyesi'nin meclisinde su zammı önergesi oylanamadı (1) - Haberler
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