Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılanların eylemi 100'üncü gününde

BOLU'da, işten çıkarılan belediye işçilerinin oturma eylemi 100'üncü gününde devam etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın adaylığı döneminde, başkan olması halinde hiçbir belediye işçisini işten çıkarmayacağı yönündeki noter tasdikli taahhüt imzaladığı 19 Aralık'tan sonra taşeron olarak istihdam edilen 127 işçiden 97'sinin görevlerine, Nisan ayında son verildi. İşten çıkarılanlar arasında bulunan bazı işçilerin başlattığı oturma eylemi 100'üncü gününde sürdü. Hizmet-İş Sendikası'nın da destek verdiği eylemde işçiler, işe geri dönmeyi talep etti. Demokrasi Meydanı'nda süren oturma eyleminde basın açıklaması yapan Hizmet-İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Karataş, işçilerin mağduriyetlerinin 100 gündür devam ettiğini belirterek, "Bolu Belediyesi'nde haksız ve hukuksuz olarak işten çıkarılan işçilerin işe iadelerini sağlamak amacıyla başlayan oturma eylemimiz 100'üncü gününe ulaşmıştır. Haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atılan ve işyerleri değiştirilen emekçi kardeşlerimizin mağduriyeti 100 gündür devam etmektedir. CHP'li Başkan Tanju Özcan'ın, noter huzurunda yazılı taahhütname ile verdiği söz, maalesef boş çıkmıştır. Aradan geçen 100 günde görülmüştür ki, işçilerin işten atılmalarının belediyenin bütçesiyle ilgisi yoktur" dedi.

Karataş, işçilerin işe geri dönene kadar eylemlerinin devam edeceğini ifade ederek, "Emekçi kardeşlerimizin, Kurban Bayramı'na da hüzünle girmesini istemiyoruz. Söz namustur. Tutulmayınca huzursuzluğa ve tedirginliğe sebep olur. Sayın Özcan'a bugün eylemimizin 100. gününde tekrar çağrı yapıyoruz. Biz arkadaşlarımızın işini, aşını, ekmeğini geri istiyoruz. Bizim beklentimiz ve arzumuz budur. Aksi durumda bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Buradaki arkadaşlarımız işlerine tekrar dönene kadar, Hak-İş/Hizmet-İş olarak bu mücadelenin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

Bolu Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışırken işten çıkarılan Adil Alagöz ise, "Bugün 100 gün oldu. Çadırımızda eylem yapıyoruz. Şu anda Tanju Bey'den hiçbir sonuç alamadık. Benim evimde benden başka çalışan yok. 2 çocuk okutuyorum, evim kira. Başka bir gelirim yok. İşimi geri istiyorum. Tanju Özcan'dan işe dönmemizi istiyorum" dedi.



Kaynak: DHA