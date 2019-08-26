26.08.2019 22:34

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin eylemi 125'inci gününde

Bolu'da, işten çıkarılan belediye işçilerinin oturma eylemi 125'inci gününde devam etti. Hizmet-İş Sendikası'nın da destek verdiği eylemde işçiler, işe geri dönmeyi talep etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye seçimleri öncesi adaylığı döneminde, başkan olması halinde hiçbir belediye işçisini işten çıkarmayacağı yönünde noter tasdikli taahhüt imzaladı. Ancak 19 Aralık'tan sonra taşeron olarak istihdam edilen 127 işçiden 97'sinin görevlerine Nisan ayında son verildi. Bunun üzerine işten çıkarılan belediye işçileri tepkilerini oturma eylemi yaparak ortaya koydu. İşçilerin oturma eylemi 125'inci gününde devam etti.

Hizmet-İş Sendikası'nın da destek verdiği eylemde işçiler, işe geri dönmeyi talep etti. Demokrasi Meydanı'nda süren oturma eyleminde basın açıklaması yapan Hizmet-İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Karataş, Liyakatiyle çalışan emekçileri keyfi uygulamayla mağdur eden CHP'li Özcan, işten çıkardığı işçileri ikişer üçer gruplar halinde işe geri alma sözü verdiğini zaman zaman belirtmekle birlikte, işçileri işe geri almamasına sendikamız tarafından gerçekleştirilen Emek ve Adalet Yürüyüşü'nü sebep olarak gösterme gafletine düşmektedir. Başkan Özcan kimi kandırmaya çalışmaktadır Kamuoyunu şaşırtmaya ne zamana kadar devam edecek, nereye kadar rol yapacak Kur'an-ı Kerim ile Noter tasdikini bile şahsi çıkarlarına alet etmekten çekinmeyen Tanju Özcan güvenirliliğini kaybetmiştir. Sayın Özcan dik durmamakta ısrar ededursun, biz her zaman olduğu gibi dik durmaya devam edeceğiz dedi.

Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz ise Öz Güven-Sen olarak biz de Bolu Belediye Başkanı tarafından haksız ve hukuksuz olarak işten çıkarılan kardeşlerimizin yanında olmayı borç biliyoruz. Bolu'daki işçilerin başına gelen elim hadiselerin bizlerin de başına gelmemesi için Bolu'daki emekçi kardeşlerimize desteğimizi göstermek adına bugün buradayız. Bolu Belediyesi önünde nöbet tutan bu arkadaşlarımızın tek amacı evlerine ekmek götürmek, insanca yaşayabilmek, çoluk çocuklarının rızıklarını kazanmaktır diye konuştu.

Kaynak: DHA