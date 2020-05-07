Bolu Belediyesi, hayırsever ile ihtiyaç sahibi arasında "Kardeşlik Köprüsü" kurdu
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Bolu Belediyesi, hayırsever ile ihtiyaç sahibi arasında "Kardeşlik Köprüsü" kurdu

Bolu Belediyesi, hayırsever ile ihtiyaç sahibi arasında
07.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:20

Bolu Belediyesi tarafından, hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerinin buluşturulması amacıyla "Kardeşlik köprüsü" projesi hayata geçirildi.

Bolu Belediyesi tarafından, hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerinin buluşturulması amacıyla "Kardeşlik köprüsü" projesi hayata geçirildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye tarafından hayata geçirilen projenin duyurusunu başkanlık makamında düzenlediği toplantı ile yaptı.

Açıklamasında, Türkiye'de, koronavirüs vakalarının görüldüğü günlerde, "Bolu'da iyilik virüsten daha hızlı yayılacak" dediklerini anımsatan Özcan, "Bugüne kadar da bunda haklı çıktık. Koronavirüsünün yayılma hızı Bolu'da çok şükür Türkiye ortalamasının çok çok altında. İyileşen hasta sayımız bakımından oldukça iyi. Bunda kamu olarak hem valiliğimizin hem belediyemizin aldığı tedbirlerin çok etkisi var diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Özcan, koronavirüs sürecinde, işinden olan, hiçbir geliri olmayan ve evine ekmek götüremeyecek insanların sayısının da arttığını ileri sürerek, "Biz şu anda mübarek ramazan ayındayız. Zekatımızı ve fitrelerimizi verdiğimiz aydayız. Ramazan ayının sonuna kadar da bir 'kardeşlik köprüsü' kurmak istiyoruz. Biz şu anda Bolu Belediyesi olarak Bolu'daki neredeyse tüm yoksul ve ihtiyaç sahiplerinin yüzde 99'unu tanıyor ve biliyoruz. İşte bu kardeşlik köprüsünü bu yüzden inşa etmek istedik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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