Bolu Belediyesi: Avrupa'ya geçmek isteyen mülteciler için ücretsiz otobüs kaldıracağız
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Dünya » Bolu Belediyesi: Avrupa'ya geçmek isteyen mülteciler için ücretsiz otobüs kaldıracağız - Haberler

Bolu Belediyesi: Avrupa'ya geçmek isteyen mülteciler için ücretsiz otobüs kaldıracağız

Bolu Belediyesi, Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen mülteciler için Edirne'ye ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceğini açıkladı

28.02.2020 19:05 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:05
Bolu Belediyesi: Avrupa'ya geçmek isteyen mülteciler için ücretsiz otobüs kaldıracağız

Belediyesi, Türkiye'den 'ya geçmek isteyen mülteciler için 'ye ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceğini açıkladı.


İdlib'de 33 Türk askerin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıların ardından, sınır güvenlik güçlerinin mültecilerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı haberleri çıkmıştı. Bolu'nun CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu amaçla Edirne'ye gitmek isteyen Bolu'daki mültecilerin ücretsiz olarak taşınacağı taahhüdünü verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler