Bolu Belediyesi: Avrupa'ya geçmek isteyen mülteciler için ücretsiz otobüs kaldıracağız

28.02.2020 19:05 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:05

Bolu Belediyesi, Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen mülteciler için Edirne'ye ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceğini açıkladı.



İdlib'de 33 Türk askerin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıların ardından, sınır güvenlik güçlerinin mültecilerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı haberleri çıkmıştı. Bolu'nun CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu amaçla Edirne'ye gitmek isteyen Bolu'daki mültecilerin ücretsiz olarak taşınacağı taahhüdünü verdi. Euronews.com'da Görüntüle