Bolu Belediyesi "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi" klibi hazırladı Bolu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırlanan "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi" klibini sosyal medyadan paylaştı.

Bolu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırlanan "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi" klibini sosyal medyadan paylaştı.

Bolu Belediyesi tarafından hazırlanan klipte, belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan personelin, görev yerlerinde Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden cümlelerini okudukları kısa videolar yer alıyor.

Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir'in de yer aldığı klibin sonunda Anıtpark'ta bulunan Atatürk Anıtı'na da yer verildi.

Son kısmında "19 Mayıs 1919'daki inanç ve kudret var içimizde, 101 yıllık gurur bizimkisi, 101 yıldır başımız dik. O günkü kadar umut doluyuz Atam" cümlelerinin yer aldığı klip, Bolu Belediyesinin internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından "O günkü kadar umut doluyuz Atam" başlığıyla paylaşıldı.

Kaynak: AA